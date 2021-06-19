«Еще споем вместе». Сборная России поддержала песней находящуюся в коме МакSим

Сборная России поддержала в Twitter певицу МакSим, которую подключили к аппарату искусственной вентиляции легких (ИВЛ) и ввели в состояние искусственной комы. В соцсети опубликовали видео с Никольской улицы в Москве, на котором во время чемпионат мира — 2018 в России футбольные болельщики исполнили хит исполнительницы «Знаешь ли ты».

«Время, когда не существовало слова „ограничения“ и мы все наслаждались футбольным праздником на улицах наших городов. МакSим, выздоравливай! Еще споем вместе», — написала пресс-служба сборной России.

Несколько дней назад музыкальную исполнительницу доставили с пневмонией в частную клинику в Москве. У певицы поражено 40% легких и низкая сатурация, при этом результат ПЦР-теста отрицательный, писало ИА Nation News. Предположительно, МакSим пробудет в коме еще несколько дней. Если человеку потребовалась искусственная вентиляция, значит, у него имеются какие-то отягчающие обстоятельства, рассказала «360» главный врач клиники «Твой доктор», терапевт Татьяна Романенко. По ее опыту, с 40% поражения обходятся без ИВЛ.

Один из главных хитов МакSим — песня «Знаешь ли ты». Эта композиция очень популярна среди фанатов «Спартака» и болельщиков сборной России. Она считается неофициальным гимном красно-белых.

Следующая встреча сборной России пройдет в Копенгагене 21 июня против Дании. Команда Станислава Черчесова занимает второе место в группе B с тремя очками. Датчане не заработали ни одного очка.