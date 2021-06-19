При поражении 40% легких обычно не требуется подключение пациента к ИВЛ. Если потребовалась искусственная вентиляция, значит, у больного есть какие-то отягчающие обстоятельства.

Об этом «360» сообщила главный врач клиники «Твой доктор», терапевт Татьяна Романенко. Она отметила, что любая пневмония проявляется дыхательной недостаточностью. Однако общее самочувствие пациента будет зависеть от исходного состояния организма.

«Тут не имеет значения, 40%, 20% или 80%, — все, естественно, будет проявляться разной степенью выраженности дыхательной недостаточности. Что такое дыхательная недостаточность? Это проявление одышки, учащенное дыхание, ощущение нехватки кислорода. Все это связано с тем, что нарушается поступление кислорода в кровь», — отметила она.

Врач уточнила, что самочувствие пациента может усугублять высокая температура.

«Любое повышение температуры плохо переносится — может становиться тяжело дышать, даже если нет пневмонии, а есть высокая фебрильная температура, лихорадка, [градусник показывает] 38-39 градусов», — сказала Романенко.

Ранее стало известно, что певица МакSим находится в больнице с пневмонией. У нее зафиксировали поражение 40% легких, но не подтвердили коронавирус — тесты показывают отрицательный результат. Сейчас певицу подключили к аппарату искусственной вентиляции легких и ввели в кому.

«В любом случае, если производится искусственная вентиляция легких, значит, поступление кислорода через маску оказывается неэффективным. Наверное, есть какие-то отягчающие обстоятельства, потому что по опыту с 40% поражения обходятся без ИВЛ», — подчеркнула Романенко.