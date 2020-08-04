СМИ: брат Кокорина снова оказался в суде

Кирилл Кокорин попался столичным полицейским во время обычного рейда на дорогах. Стражи порядка остановили наглухо затонированный Mercedes, за рулем которого сидел Кокорин-младший. Парень наотрез отказался снимать темную пленку с лобового стекла и на него завели административку, написали СМИ.

Как сообщила «Фонтанка.ru», против Кирилла Кокорина возбудили дело по статье 19.3 КоАП РФ «Неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции». За это полагается арест на срок 15 суток.

Кирилл сам позже пришел в Никулинский суд Москвы, показал фото своей машины, которую привел в порядок, и попросил не отправлять его за решетку. Судья пошел ему навстречу и оштрафовал на тысячу рублей.

Кирилл Кокорин попал за решетку вместе со своим братом Александром Кокориным, его другом футболистом Павлом Мамаевым и их общим приятелем Александром Протасовицким после драки в центре Москвы в 2018 году. Протасовицкий и Мамаев получили по году и пяти месяцам колонии общего режима, а братьям Кокориным дали по полтора года. В сентябре 2019 года Мамаева и братьев Кокориных отпустили на свободу по УДО. Протасовицкого освободили через два месяца.