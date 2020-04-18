Друг Надежды Бабкиной рассказал о ее состоянии

Народная артистка Надежда Бабкина, госпитализированная ранее с пневмонией, сейчас находится в обычной больничной палате без поддерживающих средств и восстанавливает силы и чувствует себя хорошо.

«Ситуация была сложная, но все страшное позади. Она умница и со всем справилась. Всю эту неделю она уже в полном сознании, самостоятельна, находится вне реанимации, без ИВЛ и других поддерживающих средств. С каждым днем она набирается сил и восстанавливается», — написал друг артистки, певец Евгений Гор в своем Instagram-аккаунте.

По его словам, с каждым днем певица набирается сил и восстанавливается. Однако пока, отметил Гор, общение с ней происходит через врачей.

Он также написал, что как только появится возможность, он запишет личное обращение Бабкиной и опубликует его.

Надежда Бабкина попала в больницу в начале апреля с диагнозом «обширная двусторонняя пневмония», при этом тест на коронавирус дал отрицательный результат. Певицу ввели в медикаментозную кому и подключили к аппарату ИВЛ. Через некоторое время исполнительный директор театра «Русская песня» Антон Собянин заявил о положительной динамике в состоянии певицы. 14 апреля стало известно, что врачи вывели Бабкину из медикаментозной комы. Ее состояние они оценивали как стабильное.