Музей восковых фигур в Лондоне списал рэпера Канье Уэста в архив | 360°

Знаменитости 27 октября 2022, 13:57 Музей восковых фигур в Лондоне списал рэпера Канье Уэста в архив Музей мадам Тюссо убрал восковую фигуру рэпера Канье Уэста из основной экспозиции в архив Википедия

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Восковая фигура рэпера Канье Уэста простояла в Музее мадам Тюссо в Лондоне около семи лет. Ее убрали в архив из-за расистских высказываний музыканта, сообщила газета The Guardian.

«Знаменитый лондонский музей переместил фигуру рэпера, официально сменившего имя на Е, в комнату архива, что символизирует его падение за последние несколько дней», — уточнил автор статьи.

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Представитель музея объяснил решение пожеланиями посетителей. Фигуру рэпера поставили в 2015 году вместе с восковой копией его бывшей жены Ким Кардашьян.

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Музей восковых фигур мадам Тюссо стал одним из последних учреждений, которые отказались иметь какую-либо связь с рэпером. До этого контракты с Уэстом разорвали бренд спортивной одежды и обуви Adidas AG, модный дом Balenciaga, агентство талантов CAA.

Это стоило ему карьеры и статуса миллиардера. Когда Канье Уэст занимал 1513-е место в списке Forbes, его состояние оценивали в два миллиарда долларов. Меньше чем за год оно сократилось до 400 миллионов. Сейчас в активе артиста недвижимость, наличные, права на музыку и 5% акций в компании — производителе корректирующего белья.

Скандал разгорелся вокруг антисемитских и расистских высказываний рэпера. Он распространял в соцсетях и интервью теории заговора, заявлял об уязвимом положении белых гетеросексуальных американцев, сообщило РИА ФАН.

На показ своей коллекции на неделе моды в Париже Канье Уэст надел футболку с надписью «Жизни белых имеют значение» в противопоставление слогану движения за права афроамериканцев.