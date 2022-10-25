Adidas разорвет сотрудничество с Канье Уэстом | 360°

Знаменитости 25 октября 2022, 14:46 Adidas разорвет сотрудничество с Канье Уэстом Bloomberg: компания Adidas разорвет сотрудничество с рэпером Канье Уэстом с 25 октября Unsplash

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Немецкий производитель спортивной одежды, аксессуаров и обуви Adidas намерен разорвать сотрудничество с американским рэпером Канье Уэстом с 25 октября. Об этом сообщило агентство Bloomberg.

Согласно данным источника, причиной разрыва отношений стали недавние высказывания рэпера в пику движению поддержки чернокожих во всем мире. Бренд столкнулся с огромным количеством критики в социальных сетях и не хочет портить свой имидж.

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В начале октября Уэст появился на неделе моды во Франции в худи со словами «Жизни белых имеют значение», что является противоположностью слогану движения Black Lives Matter — «Жизни темнокожих имеют значение».

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После этого страницы Уэста в социальных сетях Twitter и Instagram* заблокировали под предлогом разжигания ненависти.

В марте Уэст развелся со своей женой, популярной моделью Ким Кардашьян. Суд рассматривал дело о разводе в онлайн-формате, так как рэпер не посчитал нужным приходить на заседание лично, Кардашьян отвечала на вопросы следствия тоже удаленно.

*Instagram — соцсеть запрещена в России, так как принадлежит корпорации Meta, признанной экстремистской организацией.