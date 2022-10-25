Канье Уэст потерял статус миллиардера из-за скандальных постов в соцсетях | 360°

Знаменитости 25 октября 2022, 23:40 Канье Уэст потерял статус миллиардера из-за скандальных постов в соцсетях Forbes: американский рэпер Канье Уэст перестал быть миллиардером из-за постов в соцсетях Публичное достояние

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Популярный рэп-исполнитель перестал быть долларовым миллиардером после того, как несколько компаний решили прекратить с ним сотрудничество. Поводом для этого стали резкие высказывания рэпера на просторах Сети, сообщало издание Forbes.

Бренд одежды и обуви Adidas прекратил партнерство с музыкантом, сославшись на его провокационные записи в социальных сетях. Согласно подсчетам Forbes, сейчас состояние артиста составляет 400 миллионов долларов, а ведь еще весной этого года на его счету было два миллиарда долларов.

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Согласно данным источника агентства Bloomberg, причиной разрыва отношений стали недавние высказывания рэпера в поддержку движения чернокожих во всем мире.

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В начале октября Канье Уэст пришел на неделю моды во Франции в худи со словами «Жизни белых имеют значение», что является противоположностью слогану движения Black Lives Matter — «Жизни темнокожих имеют значение». После этого страницы Уэста в социальных заблокировали, назвав в качестве повода — разжигание ненависти, сообщало РИА ФАН.