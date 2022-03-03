Канье Уэст и Ким Кардашьян развелись

Суд расторг брак Ким Кардашьян и рэпера Канье Уэста. Заседанье состоялось в онлайн-формате. Об этом сообщил сайт TMZ.

Кардашьян вышла на связь с помощью видеозвонка. Уточняется, что она сидела в шкафу. Издание предположила, что телезвезда не хотела, чтобы ее кто-то отвлекал.

Канье никак не участвовал в заседании. Его адвокат заявил, что рэпер не против развода. Бракоразводный процесс продолжался больше года. Кардашьян официально подала документы в суд еще 19 февраля 2021 года.

Тогда она заявляла, что намерена добиться совместной физической и юридической опеки над детьми, Уэст с этим условием согласился.

О том, что знаменитости расстались, впервые появилась 5 января 2021 года. Источники говорили, что рэпера якобы раздражал образ жизни семьи Кардашьян, и он не хочет больше иметь с ними ничего общего. При этом его уже бывшая жена говорила, что намерена сосредоточиться на карьере адвоката.

Ким Кардашьян и Канье Уэст прожили вместе семь лет, у них четверо детей.