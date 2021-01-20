Моргенштерн заявил о готовности представлять Россию на Евровидении

Рэпер Моргенштерн заявил о готовности выступить на Евровидении. Он верит в свою победу.

Рэпер Моргенштерн (настоящее имя Алишер Валеев) написал об этом в Instagram.

Продюсер Иосиф Пригожин ранее предлагал отправить Моргенштерна на Евровидение. Он считает, что отмена конкурса в 2020 году не оправдывает того, что группа Little Big представит на нем Россию в 2021-м.

Организаторы Евровидения заявили, что в 2021 году песенный конкурс обязательно состоится, несмотря на пандемию. Юбилейный, 65-й конкурс песни пройдет в Роттердаме (Нидерланды) после победы представителя страны Дункана Лоуренса с песней Arcade на конкурсе 2019 года.

В 2020 году от России должна была выступить группа Little Big с песней «Uno», но конкурс отменили из-за сложной эпидемической ситуации в мире. В Сети песня стала абсолютным рекордсменом Евровидения. За четыре месяца клип в YouTube набрал более 138 миллионов просмотров.

Организаторы Евровидения подтвердили, что решение об участии в конкурсе, об исполнителе, представляющем страну (участник с прошлого года или новый), остается за вещателями стран. Все песни, выбранные для конкурса 2020 года, нельзя будет использовать на Евровидении-2021.