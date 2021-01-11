Евровидение пройдет в 2021 году, несмотря на коронавирус

«Евровидение» в 2021 году вопреки пандемии все же состоится. Причем он пройдет почти в привычном формате. Об этом заявил комментатор песенного конкурса, актер Грэм Нортон.

В комментарии BBC News он рассказал, что конкурс обязательно пройдет. Артисты как и всегда будут бороться за первое место. Однако организаторы позволят записывать номера заранее. Это позволительно, если музыканты не могут приехать в Роттердам или находятся на карантине. О точных датах проведения конкурса пока ничего не известно. Обычно он проходит в середине мая.

В 2020 году конкурс решили отменить из-за пандемии коронавируса. Россию должна была представить группа Little Big. Музыканты уже выпустили песню и клип на песню Uno. Видео стало одним из самых просматриваемых среди других конкурсантов. Сейчас ролик посмотрели уже 177 миллионов раз.

Если эпатажная группа пользуется большой популярностью у любителей музыки, то некоторые политики ее критикуют. Депутат Виталий Милонов заявил, что композиции Little Big могут нравиться извращенцам. Так парламентарий прокомментировал выход нового видео группы.