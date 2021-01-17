В 2021 году российская группа Little Big все же сможет представить страну на музыкальном конкурсе Евровидение. Потому что он пройдет режиме офлайн, несмотря на пандемию коронавируса.

Об этом сайту BBC News рассказал комментатор конкурса и телеведущий Грэм Нортон. По его словам, мероприятие должно пройти в привычном формате. Если конкурсанты не смогут приехать в Роттердам или будут вынуждены находиться в карантине, им, скорее всего, дадут возможность записать выступление. Но для таких номеров будут строгие правила.

Это означает, что у российской группы Little Big снова появилась возможность выступить на конкурсе, пишет ИА Nation News. Они должны были выступить еще в прошлом году с песней Uno, но все отменилось из-за коронавируса. Однако право на выступление сохранилось. СМИ пишут, что именно Little Big будут представлять страну в 2021 году. Официальных комментариев от группы на этот счет пока не поступало.

По предварительным данным, в этом году в Нидерландах будет участвовать 41 страна, в том числе и Россия.

Ранее депутат Виталий Милонов заявил, что композиции Little Big могут нравиться извращенцам. Так парламентарий прокомментировал выход нового видео группы.