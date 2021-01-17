Little Big представит Россию на Евровидении в 2021 году — СМИ
Об этом сайту BBC News рассказал комментатор конкурса и телеведущий Грэм Нортон. По его словам, мероприятие должно пройти в привычном формате. Если конкурсанты не смогут приехать в Роттердам или будут вынуждены находиться в карантине, им, скорее всего, дадут возможность записать выступление. Но для таких номеров будут строгие правила.
Это означает, что у российской группы Little Big снова появилась возможность выступить на конкурсе, пишет ИА Nation News. Они должны были выступить еще в прошлом году с песней Uno, но все отменилось из-за коронавируса. Однако право на выступление сохранилось. СМИ пишут, что именно Little Big будут представлять страну в 2021 году. Официальных комментариев от группы на этот счет пока не поступало.
По предварительным данным, в этом году в Нидерландах будет участвовать 41 страна, в том числе и Россия.
Ранее депутат Виталий Милонов заявил, что композиции Little Big могут нравиться извращенцам. Так парламентарий прокомментировал выход нового видео группы.