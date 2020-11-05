Пригожин заявил о плохом влиянии Шнурова и Моргенштерна на молодежь

Он подчеркнул, что раньше артисты уважали сцену и считали ее храмом. Исполнители не позволяли себе плевать перед публикой или употреблять обсценную лексику. По мнению Пригожина, в настоящее время звезды нацелены на «хайп». Как считает продюсер, это обусловлено безнаказанностью.

Специалист напомнил, что в нашей стране действует закон о штрафах за мат в общественных местах. При этом ни одного артиста еще не наказали, информирует ИА НСН.

«Вот вам поколение, которое уродует нашу молодежь», — заключил бизнесмен.

Ранее сообщалось, что коронавирус выявили у дочери Пригожина и певицы Валерии. У девушки поражение легких составило около 50%.