«Момент для трансформации»: Пелагея рассказала о жизни после развода с Телегиным

Пелагея после развода с Телегиным столкнулась с травлей и нападками СМИ. Слухи и фейки не только не сломили известную певицу, но и стали поводом для некоторой трансформации. Исполнительница вернулась к нормальной жизни и даже записалась на бокс.

О своей жизни после скандального расставания она рассказала на шоу «Вечерний Ургант». Сначала Пелагея поблагодарила всех за поддержку и отметила, что не хотела бы привлекать еще большее внимание к ситуации.

«Я все вижу, чувствую, читаю. Если честно, я оказалась вдруг неожиданно в той точке, в которой я всегда хотела оказаться меньше всего», — призналась певица.

По ее словам, она всегда старалась сделать все возможное, чтобы не оказаться в центре подобного скандала.

«Это такой процесс, когда хочется спрятаться в комнатке с закрытыми шторками, но я тоже так не делаю. Я решила, что любая сложная история, это такой момент удачный для трансформации. Потом, я же мать. Мать должна быть весела, с утра — бодра», — продолжила Пелагея.

Несмотря на хейтеров, нашлось огромное количество людей, которые поддержали исполнительницу.

«Я в очередной раз убедилась какие у нас удивительные, замечательные, сердобольные и участливые люди живут в нашей стране. Я очень рада быть частью этого прекрасного общества людей», — сказала она.

Затем Пелагея призналась, что пошла на бокс, чтобы научиться защищаться и не быть «котом Леопольдом». Певица заверила, что сейчас у нее все хорошо.

Пелагея сообщила о разводе с хоккеистом Иваном Телегиным в декабре 2019 года. После этого начали появляться сообщения с разными домыслами на счет причины расставания пары. Певица назвала информацию «вбросами».