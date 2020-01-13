Пелагея поделилась подробностями развода с мужем

По словам певицы, она обсудила с бывшим супругом детали развода. Артистка заверила фанатов в том, что все формальные вопросы будут решены без скандалов, если в бракоразводном процессе не будут участвовать третьи лица, а также в том, что у нее с Телегиным сохранились дружеские отношения, и она смотрит в будущее с позитивным настроем.

Артистка и спортсмен сыграли свадьбу в 2016 году. Пара решила не придавать широкой огласке это событие. Через год, 21 января, у пары родилась дочь, которую родители назвали Таисией.

О разводе Пелагеи и Ивана Телегина стало известно 26 декабря. Сам хоккеист заявил, что очень рад тому, что в его жизни были эти отношения, добавив также, что он благодарен бывшей супруге за их совместную дочь и за все, что между ними было.

Как сообщил сайт «Дни.ру» муж певицы Иван Телегин заявил, что двум сильным личностям ужиться вместе тяжело. Он предложил не искать виновников или обстоятельств, которые послужили причиной развода.