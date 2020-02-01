Бывший муж Пелагеи перестал скрывать новые отношения

Расставание хоккеиста Ивана Телегина и певицы Пелагеи перестало быть тайной. О разводе объявила сама исполнительница, вот только не назвала причину. А причину зовут Мария Гончар — хоккеист недавно официально представил новую девушку друзьям.

Отношения с Пелагеей продлились три года. Певица даже успела родить дочь. Но в последнее время Телегина все чаще стали замечать в людных местах с другой девушкой. По мнению папарацци, это бизнес-леди и тусовщица Мария Гончар.

Известно о ней немного. Ее Instagram закрыт от посторонних, поэтому с фотографиями новой пассии олимпийского чемпиона оказалось негусто. Известно, что она дочь состоятельных родителей, занимается туристическим бизнесом, владеет на правах паритета фирмой Sighterguide. Друзья пары говорят, что именно Гончар помогла Пелагее и Телегину как-то подобрать страну для отдыха. Были даже где-то совместные фотографии певицы и тусовщицы, но потом, после скандала, они из сети пропали.

Пелагея обмолвилась, что она не собирается ничего делить с мужем. По ее словам, расставание пройдет мирно и тихо, если можно так сказать о разводе, то даже цивилизованно. Отцу никто не будет запрещать видеться с дочерью, но как бы ни старалась Пелагея сохранять спокойствие, все равно, по словам друзей семьи, расставание дается ей нелегко.