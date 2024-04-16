Знаменитости 16 апреля 2024, 17:06 «Моих ошибок не повторяйте». Кологривый раскаялся после недельной отсидки Актер Кологривый после недельной отсидки пообещал хулиганить только на экране РИА «Новости»

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Актер Никита Кологривый раскаялся после недели в новосибирском спецприемнике и пообещал отныне хулиганить только на экране. Об этом артист заявил изданию «СтарХит».

Звезда «Слова пацана» часто становится героем скандальных историй. В марте, напившись в новосибирском баре, он устроил дебош и покусал хостес. Отсидев неделю в спецприемнике, Кологривый переосмыслил свое поведение.

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«Я много думал и принял решение, что теперь буду хулиганить только в кино», — сообщил актер.

Он посоветовал своим поклонникам придерживаться той же модели поведения.

«Дорогие друзья, смотрите и ходите в кино! Хулиганьте только в творческом пространстве. Моих ошибок не повторяйте. Будьте людьми», — призвал Кологривый.

По словам актера, его хулиганство зрители смогут наблюдать совсем скоро. В ближайшее время на экраны выйдет фильм «Кореша», в котором артист сыграл персонажа по имени Макс.

Накануне актер признался, что его мать живет на Украине, а отчим служит в ВСУ. Он также предположил, что его жизненный путь будет недолгим.