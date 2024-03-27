Эксклюзив 27 марта 2024, 13:33 Кологривый вышел из СИЗО, отбыв наказание за пьяный дебош: появилось видео Никита Кологривый отбыл наказание в изоляторе и вышел на свободу в Новосибирске

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Российский актер Никита Кологривый, арестованный на семь суток за дебош в новосибирском баре, отбыл наказание в изоляторе временного содержания и вышел на свободу. Артист отказался давать комментарии журналистам.

Инцидент произошел 19 марта в баре Tangiers Lounge в Новосибирске. Кологривый грубо выражался, бил бармена и официанта, ходил по заведению полуобнаженным.

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Он также приставал к работнице бара, а затем укусил девушку за бедро. На рассмотрении дела об административном аресте Кологривого представили видео, которое доказывало непристойное поведение актера.

На слушании Кологривый заявил, что раскаивается в содеянном. Он добавил, что эмоционально выгорел и был пьян. После своего хулиганства актер сравнил себя с Есениным.