15 апреля 2024, 18:06
«Меж двух огней». Отчим Кологривого оказался служащим ВСУ
Актер Кологривый признался, что его мать живет на Украине, а отчим служит в ВСУ
Мать актера Никиты Кологривого живет с супругом на Украине. Последний служит в ВСУ, сообщил актер в беседе с журналисткой Лаурой Джугелией на YouTube.
«У моей мамы муж украинский военный. Так что я как бы меж двух огней нахожусь», — пояснил Кологривый.
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Актер добавил, что сейчас он не может ездить к матери, но постоянно на связи с ней.
По словам Кологривого, когда родители развелись, мать жила на Украине, а отец — в Сибири. По этой причине в детстве будущему артисту приходилось разрываться между двумя мирами.
Вспоминая детство, актер назвал его стандартным.
«Пришел со школы — на тренировку, с тренировки пришел, уроки сделал, позанимался, лег спать. Все», — отметил он.
Ранее Кологривый предположил, что его жизненный путь будет недолгим. Он сравнил себя с поэтом и певцом Владимиром Высоцким и советским актером Олегом Далем.
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