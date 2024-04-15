Знаменитости 15 апреля 2024, 18:06 «Меж двух огней». Отчим Кологривого оказался служащим ВСУ Актер Кологривый признался, что его мать живет на Украине, а отчим служит в ВСУ Petrov Sergey / news.ru / Global Look Press

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Мать актера Никиты Кологривого живет с супругом на Украине. Последний служит в ВСУ, сообщил актер в беседе с журналисткой Лаурой Джугелией на YouTube.

«У моей мамы муж украинский военный. Так что я как бы меж двух огней нахожусь», — пояснил Кологривый.

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Актер добавил, что сейчас он не может ездить к матери, но постоянно на связи с ней.

По словам Кологривого, когда родители развелись, мать жила на Украине, а отец — в Сибири. По этой причине в детстве будущему артисту приходилось разрываться между двумя мирами.

Вспоминая детство, актер назвал его стандартным.

«Пришел со школы — на тренировку, с тренировки пришел, уроки сделал, позанимался, лег спать. Все», — отметил он.

Ранее Кологривый предположил, что его жизненный путь будет недолгим. Он сравнил себя с поэтом и певцом Владимиром Высоцким и советским актером Олегом Далем.