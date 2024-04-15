Знаменитости 15 апреля 2024, 15:07 Кологривый сравнил себя с Высоцким Актер Кологривый сравнил себя с Высоцким и заявил, что его век будет коротким РИА «Новости»

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Актер Никита Кологривый предположил, что его век будет коротким, и сравнил себя с поэтом и певцом Владимиром Высоцким и советским артистом Олегом Далем. Он поделился мыслями в беседе с журналисткой Лаурой Джугелией на YouTube-канале Fametime TV.

Кологривый объяснил, почему старается участвовать в максимальном количестве проектов. Он предположил, что его карьера и жизнь могут оказаться недолгими.

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«Может быть, я чувствую, что мой век короткий будет, и актерский, и человеческий. И мне надо успеть», — сообщил он.

Звезда «Слова пацана» сказал, что его часто сравнивают с австралийским актером Хитом Леджером, а сам он ощущает некоторое родство с Высоцким и Далем.

«Все люди, на чей путь я смотрел и к кому стремился, они все очень рано сгорели. Но они все вызывают у меня невероятное уважение», — отметил артист.

Кологривый также признался, что изменял жене и даже крутил роман с актрисой Агатой Муцениеце. Супруге о своих похождениях артист рассказал. Пара разъехалась, но еще не развелась.