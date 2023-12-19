Эксклюзив 19 декабря 2023, 16:53 «Моего Димули не стало». Друзья начали сбор помощи для матери умершего танцора Красилова Подруга танцора Красилова сообщила о сборе денег в помощь его матери Dimitriy Krasilov / Вконтакте

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Друзья скончавшегося танцора и шоумена Дмитрия Красилова начали собирать деньги, чтобы помочь его матери. Об этом сообщила «360» подруга артиста Юлия.

«Собираем деньги. Сейчас Диминой маме очень нужна наша помощь и поддержка», — сказала девушка.

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По ее словам, скорее всего, сегодня матери Красилова предстоит пережить самый тяжелый день, поскольку она должна прилететь в Москву из командировки. Пока потерявшую сына женщину стараются не беспокоить.

«Вчера она вышла на связь, сказала: „Знаю только одно, что сегодня моего Димули не стало“», — сообщила подруга танцора.

Дмитрий Красилов родился в Алтайском крае. Пока неизвестно, где похоронят шоумена — в родном городе или в другом месте.

Подруга танцора также сообщила, что он всегда был жизнерадостным и целеустремленным человеком, очень любил близких и друзей и всегда приходил на помощь в трудные минуты.

«Он помогал нам всем посмотреть на мир другими глазами! Так, как радовался жизни Дима, не радуется никто в этом мире. Желание покорять новые вершины и дарить людям счастье — это его призвание! Могу смело сказать, что самое большое сердце именно у Димы!» — подчеркнула девушка.

Про сбор помощи для матери танцовщика также сообщила в своем Telegram-канале блогер и телеведущая Ида Галич. Она написала, что с ней связалась подруга Красилова.

«Если среди моих подписчиков есть товарищи артисты, которые были знакомы с Димой и которые хотят помочь его семье, напишите мне», — указала Галич.

Дмитрий Красилов прославился как Пухляш из клипов Little Big. Тело танцора, которому было 29 лет, обнаружили 18 декабря в московской квартире. По предварительным данным, причиной смерти артиста стали проблемы с сердцем.