Эксклюзив 19 декабря 2023, 13:18 Сердечно-сосудистая катастрофа. Как образ жизни Пухляша мог привести к смерти Диетолог Макиша: интенсивные танцы Красилова могли привести к перегрузке сердца

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К смерти танцора и шоумена Дмитрия Красилова, известного как Пухляш из клипа Little Big, могли привести чрезмерные физические нагрузки при большом весе. Об этом рассказала «360» врач-диетолог, руководитель компании PRO&FIT, член национальной Ассоциации диетологов и нутрициологов Марина Макиша.

Специалист отметила, что сердце человека имеет размер чуть больше кулака: у мужчин оно побольше, а у женщин — поменьше. Важный орган предназначен для прокачивания крови через определенный объем тела, поэтому и существует понимание нормы веса, пояснила Макиша.

Если тело становится больше, то нагрузка на сердце возрастает, поэтому риск сердечно-сосудистых заболеваний повышается в первую очередь при большом весе. Если при этом у человека еще регулярно были именно интенсивные физические нагрузки, то есть он прыгал, танцевал и так далее, то это самая настоящая перегрузка сердца. Объем большой, сердцу нужно прокачивать этот большой объем, и сердце просто не справляется. И, соответственно, из-за этого происходят сердечно-сосудистые катастрофы. Марина Макиша врач-диетолог

Собеседница «360» предупредила, что людям с весом более 110-120 килограммов не стоит прыгать и поднимать тяжести в фитнес-зале. Для таких людей предусмотрен определенный объем физической активности.

«Мы говорим о ходьбе, мы говорим о тех физических нагрузках, которые будут полезны, которые не будут перегрузками», — обратила внимание врач.

Вес в норме поддерживает питание

Известно, что даже при избыточном весе Красилов не отказывал себе ни в чем, любил вкусно и много есть, питаться фастфудом. Однако даже если бы танцор ел здоровую пищу, но больше чем, нужно, он не избавился бы от лишнего веса, отметила Макиша.

Именно питание поддерживает вес в норме, потом — физическая активность. Если человек переедает, естественно, у него будут все проблемы, о которых мы говорили. Здесь вопрос даже не столько в качестве самого питания, а в том, что он питанием вообще не занимался, не решал проблему с весом. Естественно, фастфуд — это быстрая калория, сахар, мука, то есть это тот тип питания, который приводит к набору лишнего веса. Марина Макиша

Диетолог добавила, что жареная пища, считающаяся вредной, сама по себе не приводит к ожирению. В медицине есть четкое понимание, что лишний вес возникает из-за избытка калорий, пояснила врач.

«Если человек съел чуть-чуть картошки фри, но при этом не перебрал в калориях, страшного ничего не произойдет. Но жареную пищу мы все же рекомендуем убрать, потому что она высококалорийная. Мы что-то готовим на масле, а масло — это жир, самый калорийный компонент питания. <…> Фастфуд, как правило, бывает высококалорийным за счет добавления соусов, майонеза, жира, сахара и так далее», — рассказала собеседница «360».

Высококалорийными продуктами быстро наедаются, но из-за них так же быстро набирают лишние килограммы, сообщила Макиша. Такие продукты, по словам диетолога, провоцируют людей есть еще больше.

«В науке уже признано, что картофель фри, сладкие продукты, печенье, мороженое и тому подобное — это продукты, которые вызывают такую же зависимость, как никотин и кокаин», — подчеркнула специалист.

Врач пояснила, что продукты с быстрыми углеводами вызывают реальную тягу, поскольку мозг хочет получать быстрый и дешевый дофамин. Это реальная зависимость, в том числе у детей, а не просто любовь к сладкому, предупредила Макиша.

Как начать здоровый образ жизни

Диетолог рассказала, как прийти к здоровому образу жизни. В контексте питания первым шагом должно стать максимальное снижение потребления сахара и муки, то есть быстрых углеводов, сообщила собеседница «360».

Второй шаг — организовать режим питания, потому что огромное количество лишних калорий попадает людям в рот именно из-за неправильных перекусов, каких-то постоянных подъеданий. Ну и третий шаг — безусловно, нужно научиться здоровому питанию, потому что в школе нас этому не обучали, и привычек здорового питания, особенно у людей старшего поколения, в принципе, нет вообще. Марина Макиша

Пока человек не разберется со своей тарелкой, то есть не поймет, что ему есть и в каких количествах, риск ожирения будет неизбежно расти, обратила внимание врач. Если человек не знает, сколько и что съедает, как он может следить за своим питанием, задала риторический вопрос специалист.

«А если вы за питанием не следите, то, соответственно, лишние килограммы появляются очень быстро», — резюмировала Макиша.