Знаменитости 06 июля 2023, 15:28 «Многое потерял в этой борьбе со смертью». Романа Костомарова выписали из больницы Романа Костомарова виписали из больницы спустя более полугода лечения

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Олимпийского чемпиона в танцах на льду Романа Костомарова выписали из больницы. Об этом спортсмен сам рассказал на странице в Instagram*.

«Позади 175 дней, впереди — вся жизнь. Благодаря врачам я жив. К сожалению, многое потерял в этой совместной борьбе со смертью, но по-другому было никак», — написал Костомаров.

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Он опубликовал видео, на котором говорит слова благодарности родным и всему медицинскому персоналу, который помогал ему бороться с болезнью.

Как отметил фигурист, когда его привезли в больницу на скорой помощи, он думал, что ему сделают укол и через час вернут домой. Однако Костомарову пришлось пройти через множество трудностей.

«Я счастлив, что живой. <…> Ухожу с хорошим настроением и всем желаю такого же настроения. И спасибо вам еще раз огромное, человеческое спасибо!» — сказал он.

Костомарова госпитализировали с пневмонией в январе 2023 года. На фоне болезни у спортсмена развилась гангрена. Врачам пришлось ампутировать фигуристу голени ног и кисти рук.

Впервые после госпитализации он вышел на связь с подписчиками в мае. С тех пор Костомаров опубликовал несколько видео с прохождения реабилитации.

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