29 июня 2023, 17:44
Костомаров показал новое видео с прохождения реабилитации
Фигурист Роман Костомаров показал, как тренируется в протезах во время реабилитации
Олимпийский чемпион в танцах на льду Роман Костомаров опубликовал в своих социальных сетях новое видео с прохождения реабилитации. Спортсмен показал, как выполняет упражнения и поднимается по лестнице.
На кадрах — выполнение Романом Костомаровым махов ногами под присмотром специалистов. Фигурист продемонстрировал, как поднимается по ступеням, а в конце видеозаписи улыбнулся.
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Первое видео с реабилитации спортсмен показал 26 июня. Под роликом он написал, что ему непросто — ни в моральном плане, ни в физическом, но «едем дальше».
Знакомый с ситуацией источник рассказал, что Костомаров пока привыкает к протезам на ногах, поэтому тренировки не превышают часа в день. Он добавил, что специалисты пока не приступали к протезированию рук. Пока неизвестно, когда начнутся эти работы.
Бывшая партнерша фигуриста по выступлениям на льду Татьяна Навка назвала Романа Костомарова настоящим бойцом. Так она прокомментировала видеозапись с реабилитации спортсмена. По ее словам, на него равняются миллионы людей в России и мире.
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Роман Костомаров
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