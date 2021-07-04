Менеджер МакSим опроверг слухи о миллионных тратах на лечение

Лечение певицы Марины Абросимовой (МакSим), которая находится в искусственной коме, не обходится в миллионы. Об этом заявила ее пиар-менеджер Яна Богушевская.

О том, что МакSим якобы проходит лечение в VIР-палате, где двухнедельное размещение стоит миллион рублей, ранее журналистам НТВ сообщила предполагаемая подсобная работница столичной клиники, где якобы лежит известная певица. Однако пиар-менеджер МакSим опровергла эти слухи.

«Это ложь. Марина не лежит в частной клинике за миллионы», — написала она в своем Instagram.

Состояние МакSим остается стабильно тяжелым. В официальной группе певицы «ВКонтакте» в воскресенье сообщили, что значительных изменений в состоянии артистки нет. Там же ранее опровергли сообщения, что некие счета МакSим якобы заблокировали из-за задолженности.

МакSим госпитализировали в середине июня. Врачи диагностировали у нее двустороннюю пневмонию. При этом тесты на коронавирус не выявили наличия инфекции. Певицу подключили к аппарату искусственной вентиляции легких и ввели в искусственную кому. Поклонники МакSим запустили в Сети флешмоб в ее поддержку.