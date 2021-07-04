Работница клиники раскрыла подробности о лечении МакSим

Певица МакSим, находящаяся в искусственной коме, проходит лечение в VIP-палате, где двухнедельное размещение стоит миллион рублей. Об этом подсобная работница частной московской клиники, где лежит артистка, рассказала журналистам «НТВ».

МакSим завезли в премиум отделение. По словам работницы, певица в плохом состоянии. Точно назвать диагноз артистки сотрудница клиники не смогла.

«Я говорю: „Корона?“ Вроде да. А может это и не корона. А тогда что?» — поделилась женщина.

Певица была госпитализирована с двусторонней пневмонией. Ее подключили к аппарату ИВЛ и ввели в искусственную кому. При этом ковид у артистки не подтвердился. Все тесты на коронавирус у МакSим были отрицательные.

Накануне представители МакSим заявили, что певица остается в стабильно тяжелом состоянии. Сообщалось также, что информация о долгах артистки и блокировке ее счетов является ложью. Публикации о том, что пиар-менеджер певица Яна Богушевская якобы попала в больницу, тоже получили опровержение.

Поклонники МакSим ранее запустили флешмоб в поддержку певицы.