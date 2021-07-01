Фанаты МакSим флешмоб в ее поддержку. Видео

Поклонники певицы МакSим запустили в TikTok флешмоб в ее поддержку. Видео с хештегом #МакSимЖиви посмотрели уже 1,4 миллиона раз. Там же публикуют ролики с метками #МыСтобой, #Максимдержись и другими.

Пользователи выкладывают отрывки из выступлений певицы и ее главные хиты, среди которых, конечно, «Знаешь ли ты?» — неформальный гимн футбольных болельщиков московского «Спартака». Некоторые перепевают эту песню. Другие вспоминают «пророческие» интервью певицы.

«Ребят, давайте ее поддержим. Ей сейчас нужна только наша поддержка», — написал пользователь karn.val_fun19.

«Песни юности, все знаю наизусть… #макsимживи», — призвала lyubovsergeevna89.

МакSим (Марина Абросимова) попала в больницу в середине июня. Ее госпитализировали с высокой температурой и 40-процентным поражением легких. 19 июня исполнительницу ввели в медикаментозную кому и подключили к аппарату ИВЛ.

До госпитализации МакSим сдала несколько тестов на коронавирус, все показали отрицательный результат. По словам представительницы артистки, ее состояние оценивается как крайне тяжелое.