Представители МакSим развеяли ложь о ее жизни, которую писали СМИ

Певица МакSим находятся в тяжелом состоянии. Эта информация одна из немногих достоверных за последние дни. Официальный паблик артистки в соцсети «ВКонтакте» написал, каким данным не стоит верить.

"На данный момент МакSим в стабильно тяжелом состоянии. Информации об изменениях в состоянии артиста на данный момент нет», — говорится в сообщении в соцсети.

Однако появившаяся в СМИ информация о задолженностях артистки, блокировке ее расчетных счетов являются ложью.

Также не достоверны данные о том, что пиар-менеджер артистки Яна Богушевская находится в больнице и болеет. Неправда то, что МакSим заразилась от охранника, а также, что она вакцинировалась, а потом заболела. На ее лечение фан-клубы не собирают деньги.

«Информация распространяемая СМИ о том, что церковь шарахается от МакSим, что она не вхожий в церковь человек и ни разу не принимала причастие — ложь!» — подчеркнул паблик.

Певица МакSим попала в больницу в середине июня. Об этом она рассказала фанатам в своем Instagram. У артистки была высокая температура и высокий процент поражения легких. Через несколько дней врачи приняли решение ввести ее в искусственную кому и подключить к ИВЛ. Поклонники певицы запустили флешмоб в ее поддержку. Они публикуют в Сети видео с хештегами #МакSимЖиви, #МыСтобой, #Максимдержись и другими.