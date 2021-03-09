Manizhа оказалась недостаточно фриком для победы на Евровидении для музыкального критика

Выбор российских телезрителей в пользу певицы таджикского происхождения Manizhа вызвал неоднозначные ощущения у члена Экспертного совета по культуре Молодежного парламента при Государственной думе, музыкального критика Павла Рудченко. Он заявил «360», что композиция Russian Woman слабая для Евровидения.

«Напомню, что в последние годы этот конкурс стал фриковым. Так вот, ее выступление с точки зрения фриковости мне показалось слабым и незапоминающимся. Сказать, что на сцене происходило что-то интересное или отработана мощная режиссерская постановка, не скажешь», — сказал музыкальный критик.

Он не считает, что у песни есть шансы на победу. По его мнению, мелодия не запоминается, текст не цепляет, а артистка в своей песне не продемонстрировала сильные вокальные данные, поскольку сама композиция слабая.

«Скандинавские ритмы, встречающиеся в аранжировке, национальные восточные инструменты, присутствующие в мелодии, несомненно, придали определенный колорит, но песню не спасли. Да, еще и русская тематика, а также попытка добиться фольклорного звучания при просмотре номера постоянно вызывали ощущение, что в номер попытались намешать все, что только можно», — заявил Рудченко «360».

Певица Manizhа представит Россию на конкурсе с песней Russian Woman, которую она написала 8 марта прошлого года. Своим выступлением артистка хочет показать щедрость и открытость нашей страны.

Продюсер Иосиф Пригожин, также как и Павел Рудченко, считает, что с этой песней России будет сложно выиграть музыкальный конкурс. С критикой выбора участника от России на Евровидение-2021 выступил музыкант Юрий Лоза. Он заявил, что в нашей стране творчество Манижи Сангин никому не интересно.