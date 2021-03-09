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    09 марта 2021, 12:37

    Manizhа оказалась недостаточно фриком для победы на Евровидении для музыкального критика

    Андрей Фишер, Екатерина Шамина

    Выбор российских телезрителей в пользу певицы таджикского происхождения Manizhа вызвал неоднозначные ощущения у члена Экспертного совета по культуре Молодежного парламента при Государственной думе, музыкального критика Павла Рудченко. Он заявил «360», что композиция Russian Woman слабая для Евровидения.

    Manizhа оказалась недостаточно фриком для победы на Евровидении для музыкального критика

    «Напомню, что в последние годы этот конкурс стал фриковым. Так вот, ее выступление с точки зрения фриковости мне показалось слабым и незапоминающимся. Сказать, что на сцене происходило что-то интересное или отработана мощная режиссерская постановка, не скажешь», — сказал музыкальный критик.

    Он не считает, что у песни есть шансы на победу. По его мнению, мелодия не запоминается, текст не цепляет, а артистка в своей песне не продемонстрировала сильные вокальные данные, поскольку сама композиция слабая.

    «Скандинавские ритмы, встречающиеся в аранжировке, национальные восточные инструменты, присутствующие в мелодии, несомненно, придали определенный колорит, но песню не спасли. Да, еще и русская тематика, а также попытка добиться фольклорного звучания при просмотре номера постоянно вызывали ощущение, что в номер попытались намешать все, что только можно», — заявил Рудченко «360».

    Певица Manizhа представит Россию на конкурсе с песней Russian Woman, которую она написала 8 марта прошлого года. Своим выступлением артистка хочет показать щедрость и открытость нашей страны.

    Продюсер Иосиф Пригожин, также как и Павел Рудченко, считает, что с этой песней России будет сложно выиграть музыкальный конкурс. С критикой выбора участника от России на Евровидение-2021 выступил музыкант Юрий Лоза. Он заявил, что в нашей стране творчество Манижи Сангин никому не интересно.