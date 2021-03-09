Пригожин низко оценил шансы на победу Manizha на Евровидении

Музыкальный продюсер Иосиф Пригожин заявил, что Manizha как участник Евровидения от России не самый худший вариант. В то же время продюсер считает, что у певицы невысокие шансы на победу.

«Manizha как сама персона — достойная девочка, вопросов нет. Я смотрю на вещи всегда следующим образом: могло бы быть это в плеере, в моем треклисте, будут ли мои близкие слушать? Песня должна цеплять. С точки зрения отбора нашего исполнителя могло бы быть хуже. Это не самый худший вариант — в том смысле, что неожиданный. Хорошо, что мы не повторяемся», — сказал продюсер в беседе с RT.

Пригожин считает, что шансы победить с песней Russian Woman у певицы «совсем невысокие».

«Я сегодня перелистывал, посмотрел номер: все симпатично, даже неожиданно для меня — этот номер, выступление, изжоги никакой нет», — сказал он.

Певица Manizha представит Россию в Евровидении-2021 вместо Little Big, которые должны были выступать в музыкальном конкурсе в 2020 году, но тогда Евровидение пришлось отменить из-за пандемии коронавируса.