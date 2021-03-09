Manizha объяснила смысл своей песни для Евровидения

Певица Manizha, которая в этом году представит Россию на Евровидении, объяснила смысл ее конкурсной песни. Она посвящена трансформации самоощущения женщины в течение нескольких столетий.

«Женщина в России прошла удивительный путь от крестьянской избы до права избирать и быть избранной (одной из первых в мире), от фабричных цехов до полетов в космос. Она никогда не боялась противостоять стереотипам и брать ответственность на себя», — привел ТАСС слова артистки.

Певица рассказала, что она написала песню Russian Woman 8 марта прошлого года, но исполнить ее решилась только в 2021-м. Manizha своим выступлением на европейском музыкальном конкурсе хочет показать щедрость и открытость России.

В прошлом году Россию на Евровидении должна была представить российская группа Little Big, которую отобрали в участники. Они не смогли выступить из-за отмены конкурса в связи с пандемией коронавируса. Однако в этом году они отказались от участия.

Конкурсантов для участия в Евровидении-2021 оценивали зрители. Кроме Manizha, на конкурс подготовили песни «2Маши» и Therr Mait.