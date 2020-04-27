Малиновская рассказала об изнасиловании в детстве

«Я пережила сексуальное насилие в детстве. И это был мой первый сексуальный опыт», — призналась Малиновская.

В посте она поделилась своей печальной историей. По ее словам, она никак не провоцировала обидчика. Телеведущая вместе с подругой возвращалась домой из школы. Неизвестный затолкал их в машину, отвез в лес и изнасиловал.

«Я вот много раз задавалась вопросом, а что я сделала, чтоб он меня не бил и не насиловал и поняла что. Я просто не смогла вырваться и убежать. Поэтому я хочу сказать, Регина, ты ТП!» — написала телеведущая.

Она также прикрепила номер службы доверия для женщин, подвергшихся насилию.

Ранее Регина Тодоренко заявила, что надо быть психически больным человеком, чтобы взять камеру и говорить: «Боже, мой муж меня бьет!»

«Твой муж тебя бьет, а почему, ты не задумывалась? А что ты сделала для того, чтобы он тебя не бил? Что ты сделала для того, чтобы он тебя ударил?» — высказалась телеведущая.

За эти слова журнал Glamour лишил артистку звания «Женщина года». А бренд PepsiCo отказался от рекламы с Тодоренко.