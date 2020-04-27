СМИ: для жертв домашнего насилия создадут кризис-центры в России

Пострадавшие от домашнего насилия россиянки больше не будут переживать свои страдания в одиночестве. В России создадут кризис-центры, где жертвы агрессии близких смогут побыть какое-то время и получить помощь.

Правительственная комиссия по профилактике правонарушений поручила губернаторам изучить вопрос по созданию кризисных центров для жертв домашнего насилия. Об этом сообщили «Известия» со ссылкой на документ за подписью министра внутренних дел России Владимира Колокольцева.

По данным издания, региональные власти должны будут изучить потребность в таких центрах. Пока губернаторов призвали разместить в Сети информацию о «телефонах доверия» по вопросам семейно-бытового насилия. Чиновники должны отчитаться перед комиссией не позднее 1 июня.

Специалист по семейному праву Виктория Данильченко подтвердила «Известиям», что в условиях самоизоляции увеличилось количество случаев домашнего насилия. Агрессивное поведение и рукоприкладство теперь не в диковинку даже в тех семьях, где раньше жили дружно.

Ранее телеведущая Регина Тодоренко назвала жертв домашнего насилия, которые рассказывают о своей судьбе всем, психически больными. Она заявила, что многие женщины испытывают удовольствие, когда их бьют. Позже она извинилась за свои слова. Журнал Glamour лишил ее звания «Женщина года» за позицию в отношении жертв домашнего насилия.