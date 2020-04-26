Российские звезды начали рассказывать о домашнем насилии. На это их подтолкнула Регина Тодоренко

Заявление телеведущей Регины Тодоренко о «психически больных» женщинах-жертвах домашнего насилия разделило многих звезд на два лагеря. Большинство осуждают девушку, нашлись и те, кто ее поддерживает. Некоторые решили поделиться своими историями домашнего насилия.

«Я была счастлива, что меня дома не били»

Певица Анна Седокова не поддержала Тодоренко, но вспомнила свое детство. «Я была счастлива, потому что меня дома не били. Так, как бил своих девочек сосед сверху и другой сосед двух дочек этажом ниже. Я через стены слышала крики и детский плач, но они так и продолжали жить. Возможно, потому что хуже этого было — остаться без мужика», — рассказала Седокова в Instagram. Она надеется, что в России поменяется отношение к слабому полу, и люди со временем будут воспринимать женщину такой, какая она есть — без привязки к тому, замужем она или нет.

«Вы не виноваты, вы не заслужили»

Другая певица — Рита Дакота — заявила в своем Instagram: «Не ожидала, что Регина назовет меня виноватой в множестве измен моего бывшего мужа, а смелость говорить о сложной ситуации публично — „хайпом“». Дакота посоветовала подписчицам не реагировать на заявления Тодоренко и не терпеть насилие и измены в семье.

«Я не помню, как добежала…»

Российская актриса и певица Юлия Паршута рассказала в Сети, что три года терпела избиения и издевательства от своего молодого человека, а уйти не могла, потому что боялась угроз. «Я не помню, как добежала до „Атриума“, к своему счастью вспомнив об ателье своей приятельницы. Зайдя, я попросила у нее воды и сказала, что у меня украли сумку. И всеми силами показывала, что со мной все хорошо. Угрозы были „я вырежу твой род“ и „тебе п***ц, если обратишься в полицию“», — написала в посте Паршута.

Регина Тодоренко, сама того не подозревая, в очередной раз запустила флешмоб историй о домашнем насилии — теперь, помимо звезд, своими рассказами с хештегом #япротивнасилия делятся другие пользователи Instagram.

Несколько лет назад в мире уже была подобная волна флешмоба #meetoo — женщины по всему миру рассказывали подобные истории. Поводом стал скандал, связанный с американским продюсером Харви Вайнштейном. Его обвиняли в сексуальных домогательствах.