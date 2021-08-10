МакSим пообещали скоро выписать из больницы

Певицу МакSим перевели из реанимации в обычную палату и уже в ближайшие недели могут выписать из больницы. Об этом менеджер исполнительницы Маргарита Соколова сообщила Пятому каналу.

МакSим с понедельника лежит в обычной палате, она самостоятельно дышит и передвигается. Певица общается, вчера ей дали телефон, теперь она на связи, сообщила директор артистки.

«Конечно, тяжело пока ей. Не так много энергии. Дышать непросто, но зато самостоятельно», — рассказала Соколова.

Лежать в больнице МакSим осталось недолго. Ее менеджер предположила, что артистку выпишут в ближайшие недели и она будет долечиваться дома. А дальше все зависит от процесса восстановления. Пока врачи запретили МакSим выступать и совершать перелеты.

«Нагрузки на легкие она должна исключить полностью», — отметила менеджер.

МакSим была госпитализирована после концерта в Казани в июне. Певицу подключали к ИВЛ, а затем к ЭКМО. Она провела в коме более месяца. И 7 августа полностью пришла в себя.

Накануне певица впервые обратилась к поклонникам после комы и поблагодарила за поддержку.

Терапевт Татьяна Романенко ранее заявила «360», что выздоровление МакSим — большая удача.