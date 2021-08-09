Чудо или норма? МакSим пришла в себя, но радоваться еще рано

Поклонники певицы Марины Абросимовой (МакSим) после почти месяца тревожного ожидания получили хорошую новость. 9 августа исполнительница опубликовала первый пост после того, как ее подключили к аппарату ИВЛ и ввели в искусственную кому.

Первые симптомы недомогания Марина Абросимова почувствовала 11 июня. Певица заразилась коронавирусом и 15 июня поступила в больницу с 40% поражения легких. Вскоре состояние ухудшилось до 75% поражения. К аппарату ИВЛ ее подключили 19 июня и ввели в искусственную кому. Ее поклонника оставалось только переживать, молиться и надеяться на врачей.

Наконец, артистка вышла на связь в соцсетях и сообщила, что ей стало намного лучше и доктора даже собираются перевести ее из реанимации в обычную палату. МакSим призналась, что была поражена сроком, проведенным без сознания.

«Когда врачи спросили меня, сколько, по моему мнению, я пролежала в коме, я сказала, два дня. Я не могла поверить, что прошло больше месяца», — написала она.

Певица уточнила, что до сих пор очень слаба и чувствует головокружение. Тем не менее, МакSим очень хочет домой, чтобы обнять свою семью. Она также сообщила, что какое-то время не сможет выступать.

«Полеты и выступления на какой-то период мне запрещены по предписаниям врача. Легкие пока восстанавливаются, напрягать их нельзя. Но я благодарна всем вам, врачам и Господу Богу за то, что я продолжаю жить на этой Земле, и, хоть пока с трудом, но дышу», — отметила артистка.

Информацию о начале выздоровления 38-летней певицы подтвердила в своем Instagram ее директор.

«И вы, и мы ждали с нетерпением эту радостную новость. Ваша любимая артистка идет на поправку. Сегодня к вечеру ее переводят в обычную палату. Когда будет точно выписка, врачи не комментируют, но она не за горами», — написала представитель МакSим.

Она уточнила, что, по словам врачей, случай благополучного исхода как у певицы является «редким и уникальным». Но исполнительницу ждет еще длительная реабилитация.

Чудо, но не единичное

Главный врач клиники «Твой доктор», терапевт Татьяна Романенко в беседе с «360» отметила, что любое выздоровление можно назвать чудом. Но в ее практике были такие случаи, и, к счастью, они не единичны. Поэтому выздоровление МакSим сложно назвать уникальным.

«Да, безусловно, искусственная вентиляция легких ухудшает жизненный прогноз. Но когда доктора идут на это, значит, нет другого выхода. В противном случае пациент погибает от дыхательной недостаточности, от гипоксемии, недостатка кислорода. В данном случае — очень хорошо, что удалось стабилизировать процесс. Не пострадал мозг, не пострадали другие жизненно важные органы. В какой-то степени, это чудо, но если это и чудо, то не единичное», — подчеркнула эксперт.

Татьяна Романенко пояснила, что искусственная кома является способом уменьшить отрицательное воздействие на мозг, когда человек без сознания. То есть, все процессы, связанные с высшей нервной деятельностью, процессы обмена и получения энергии, они замедляются, и это позволяет сохранить эту жизненно важную структуру.

«Это большая удача, как любое выздоровление. Такие вещи случаются. Если бы не было надежды, врачи не реанимировали таких тяжелых пациентов», — резюмировала Романенко.