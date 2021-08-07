«Смеется и шутит»: певица МакSим полностью пришла в себя

Марина Абросимова полностью пришла в себя после медикаментозной комы. У нее полный порядок с памятью и другими функциями организма. Об этом сообщил официальный аккаунт певицы во «ВКонтакте».

«Сейчас наша Марина в ясном сознании, уже полностью пришла в себя. Да, естественно, она активно общается со всем медицинским персоналом. Нормальный человек в четком, ясном сознании, смеется и шутит. Все помнит, память отличная, все функции организма в порядке», — говорится в сообщении.

Под этим постом пользователи оставили уже более 200 комментариев. Поклонники желают Абросимовой крепкого здоровья и восхищаются ее силой.

Певица МакSим попала в больницу в июне с обширным поражением легких. Ей диагностировали пневмонию, положили в реанимацию, ввели в искусственную кому и подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. На этой неделе она пришла в сознание и начала дышать без помощи ИВЛ. Главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко в радиоэфире назвал своих коллег, которые спасали Абросимову, крутыми.