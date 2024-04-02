Знаменитости 02 апреля 2024, 14:59 Лоза рассказал, как поведет себя при встрече с Макаревичем Певец Лоза заявил, что откажется от объятий при встрече с музыкантом Макаревичем РИА «Новости»

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Музыкант Юрий Лоза высказал недовольство поведением своего бывшего друга Андрея Макаревича*, который в период общенационального траура из-за теракта в «Крокусе» поделился в социальных сетях снимком своей смеющейся семьи на горнолыжном отдыхе. Об этом 70-летний артист рассказал в интервью «АиФ».

В ответ на критику в адрес Макаревича* его представитель отметил, что в сложные времена нужно не переставать улыбаться. Позже сам артист назвал публичную скорбь по жертвам теракта в «Крокусе» пошлым занятием. Однако во время обстрелов в Израиле музыкант выразил его гражданам активную поддержку.

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«Макаревич*, как и другие уехавшие в Израиль, теперь израильтяне. Они живут в своих странах, и говорят и действуют по установкам тех стран. Неужели непонятно это? Как может относиться гражданин Израиля к России? Ну как гражданин Израиля, как еще иначе?» — прокомментировал Лоза.

По его словам, раньше они с Макаревичем* близко общались. Музыкант также рассказал о совместной фотографии в обнимку.

«Если сейчас мы с ним встретимся, наверное, поздороваемся. Обниматься, конечно, не буду», — сказал Лоза.

Высказывания бывшего приятеля композитора не задевают. Однако поддержку Макаревичем* ВСУ он не одобряет. Известно, что лидер группы «Машина времени» перечисляет заработанное на концертах в пользу Украины.

«Деньги, которые он переводит на ВСУ, они идут на закупку вооружения. Это вооружение убивает наших детей. Это однозначно можно расценивать только так: это ужасно», — посетовал Лоза.

Ранее певица Алла Пугачева через шесть дней после теракта в «Крокусе» прервала молчание и заявила, что скорбеть нужно не на публику, а искренне. Однако многие поклонники уже успели на нее обидеться.

* Признан иностранным агентом на территории России.