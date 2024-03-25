Общество 25 марта 2024, 19:04 Пугачеву обвинили в презрении к россиянам Певицу Аллу Пугачеву раскритиковали за молчание о теракте в Crocus City Hall РИА «Новости»

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Певицу Аллу Пугачеву раскритиковали за молчание о теракте в Crocus City Hall. Артистка никак не прокомментировала произошедшее в своих социальных сетях, чем вызвала негодование у поклонников, сообщила «Комсомольская правда».

Артистка не выразила сочувствие семьям пострадавших и погибших во время теракта в Красногорске. При этом она сохранила активность в социальных сетях: например, написала слова поддержки украинской певице Наталье Могилевской, которая была вынуждена остановить свой концерт из-за объявления воздушной тревоги в Кривом Роге.

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«Ой, Наташа! Душой с вами. Ужас!» — написала Пугачева.

Поклонники певицы возмутились ее молчанием о трагическом происшествии в концертном зале. Они начали оставлять гневные комментарии под ее публикациями.

«И ни слова своему народу, для которого пела и работала. Кто ее возвел на пьедестал», — написали огорченные фанаты артистки.

При этом члены семьи примадонны — Кристина Орбакайте и Максим Галкин* — не остались в стороне и сообщили, что скорбят вместе с россиянами.

Писатель Захар Прилепин назвал атаку на Crocus City Hall «нападением „королевства кривых“ на Родину». Он посчитал, что террористы посягнули на ценности страны.

* Признан иностранным агентом на территории России.