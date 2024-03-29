29 марта 2024, 14:22
Макаревич раскритиковал публичное выражение скорби из-за теракта в «Крокусе»
Макаревич назвал публичную скорбь по жертвам теракта в «Крокусе» пошлым занятием
Музыкант Андрей Макаревич* выразил критику в адрес открытого проявления скорби в связи с терактом в концертном зале «Крокус Сити Холл». Он написал об этом на своей странице в социальных сетях.
Выражение эмоций в Сети музыкант назвал пошлостью.
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«Публичное вырывание собственных волос на просторах интернета считаю пошлейшим занятием. Можешь помочь — помоги. А трындеть не надо», — сказал Макаревич*.
Похожего мнения придерживается и певица Алла Пугачева. Через шесть дней после теракта в «Крокусе» примадонна прервала молчание и заявила, что скорбеть нужно не на публику, а искренне.
Однако многие поклонники уже обвинили Пугачеву в презрении к россиянам. Они начали писать гневные комментарии под ее публикациями.
* Признан иностранным агентом на территории России.
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