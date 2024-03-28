Знаменитости 28 марта 2024, 14:01 Пугачева спустя шесть дней высказалась о теракте в Crocus City Hall Певица Пугачева спустя шесть дней прокомментировала теракт в Crocus City Hall РИА «Новости»

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Через шесть дней после теракта в концертном зале Crocus City Hall о произошедшем высказалась певица Алла Пугачева. Она сделала публикацию об этом в своих социальных сетях.

Примадонна поделилась с поклонниками новым селфи, которое подписала назидательной цитатой.

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«Скорбь должна быть в душе, а не в Instagram*, аминь», — сообщила певица.

Некоторые фанаты поддержали любимую артистку. Однако часть подписчиков обратила ее внимание на то, что многие российские звезды немедленно отреагировали на трагическое сообщение и оказали помощь семьям погибших и пострадавших.

Ранее Пугачева извинилась за буллинг таджиков после теракта перед певицей Манижей, которая назвала «публичной пыткой» задержание боевиков российскими силовиками.

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