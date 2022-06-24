Группа Little Big уехала из России в Лос-Анджелес

Музыкальная группа Little Big объявила, что теперь базируется не в России. Исполнители переехали в Лос-Анджелес, о чем написали на своем официальном сайте.

«Little Big — это панк-поп-рейв группа, базирующаяся в Лос-Анджелесе», — заявили музыканты.

Ранее группа выступила против проведения спецоперации на Украине. Музыканты 24 июня выпустили клип на песню Generation Cancellation.

Little Big стали не первыми исполнителями, которые не поддержали проведение спецоперации. После своих высказываний из России уехала Вера Брежнева, а также Ани Лорак и Валерий Меладзе. В начале июня уже бывший PR-менеджер Брежневой Анастасия Драпеко сообщила, что певица не планирует возвращаться в Россию. Артистка перебралась в Польшу, где стала заниматься волонтерской деятельностью.

Группу Little Big основал музыкант Илья Прусикин (Ильич) и режиссер Алина Пязок. В 2020 году коллектив должен был представить Россию на Евровидении, но конкурс отменили из-за ситуации с коронавирусом.