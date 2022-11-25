Культура 25 ноября 2022, 21:06 Группа Little Big объявила о роспуске коллектива Группу Little Big покинули музыканты Макаров и Лиссов Публичное достояние

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Рейв-группа Little Big объявила о частичном роспуске коллектива. Информация появилась в официальном аккаунте команды в Instagram*.

«Дорогие друзья, на данный момент в силу сложившихся обстоятельств группа Little Big — это два человека: Илья Прусикин и Соня Таюрская. <...> Сергей Макаров и Антон Лиссов участие в деятельности коллектива принимать не будут», — сообщили в аккаунте группы.

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Поклонников коллектива шокировало такое заявление. Многие отметили, что без двух музыкантов Little Big не будет существовать.

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После этого заявления группа не отменила запланированный на 2022 год тур. Прусикин и Таюрская собираются выступить в Германии, Израиле, Чехии и других городах Европы и Казахстане. В гастрольный тур входили и российские регионы, однако коллектив отменил свои концерты в стране в еще июле.

В начале лета Прусикин и Таюрская сообщили, что уехали из России в США. О судьбе двух других членов коллектива ничего не сообщили. Известно, что Антон Лиссов приживает в Санкт-Петербурге.

*Instagram — соцсеть запрещена в РФ, так как принадлежит корпорации Meta, признанной экстремистской организацией.