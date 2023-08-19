Эксклюзив 19 августа 2023, 22:05 Лада Дэнс впервые вышла на сцену после аварии Продюсер Пудовкин рассказал о первом концерте Лады Дэнс после аварии РИА «Новости»

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Популярная певица Лада Дэнс спела на первом после аварии концерте в Нижнем Новгороде. В беседе с «360» ее концертный директор Сергей Пудовкин рассказал, что выступление проходило под контролем врачей.

«Лада Дэнс остается, была и есть большим артистом. Она чувствует большую ответственность перед зрителем. Медицинский персонал контролировал это выступление», — уточнил он и добавил, что именно это стало главным аргументом.

По словам продюсера, перед концертом артистке поставили обезболивающие лекарства, а за состоянием артистки следила медицинская бригада.

«Я был против, потому что медицинские показатели далеки от нормы. Но есть такое понятие адреналин, артистическая ответственность и обезболивающие препараты. В данном случае применялась именно такая технология», — подчеркнул представитель артистки.

Пудовкин отметил, что это было первое выступление Лады Дэнс после аварии и предстоит еще большая работа до полного восстановления. Но уже сейчас видно, что артистка предстанет перед зрителями в новом качестве.

Певица вышла на сцену на стадионе «Нижний Новгород», где проходил концерт в честь Дня города. Видео с выступления Лады Дэнс опубликовало в своем Telegram-канале издание «Новости NN.Ru».

ДТП, в котором пострадала артистка, случилось в Подольске 5 августа. После аварии Ладу Дэнс госпитализировали с травмами. Спустя шесть дней она вышла на связь с поклонниками, поблагодарив их за поддержку. Ранее стало известно, что певице сделали вторую операцию на лице, после которой ее предстоит пройти процесс реабилитации.