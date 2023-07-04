Знаменитости 04 июля 2023, 18:15 Криминальные авторитеты пытались вступиться за Валерия Меладзе Глава ФПБК Бородин: за Валерия Меладзе пытались заступиться криминальные авторитеты РИА «Новости»

Читать 360tv в

За певца Валерия Меладзе пытались заступиться криминальные авторитеты. Об этом рассказал глава общественной организации «Федеральный проект по безопасности и борьбе с коррупцией» Виталий Бородин в интервью Виталию Серуканову. Кадры опубликовали в Telegram-канале RT.

Бородин пояснил, что после обращения в прокуратуру с просьбой проверить Меладзе на предмет финансирования украинской армии ему начали звонить воры в законе. Криминальные авторитеты намекали, что общественнику стоит подумать, правильно ли он себя ведет. Бородин даже лично встречался с ними несколько месяцев назад.

Реклама

«Я всегда всем говорю, кто бы мне ни звонил: „Ребята, есть закон. Будем работать в рамках правового поля“», — подчеркнул он.

Общественник добавил, что его не получится «закошмарить», так как он бывший оперативник.

В апреле Бородин обратился в прокуратуру Москвы с требованием узнать, не тратил ли Валерий Меладзе часть гонораров на поддержку ВСУ. Поводом для подобных мыслей стал случай в Дубае, когда артист по просьбе одного из зрителей скандировал лозунг украинских националистов.