Кремль не стал комментировать просьбу Пугачевой зачислить ее в иноагенты | 360°

Знаменитости 19 сентября 2022, 12:38 Поделиться Telegram

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Viber Кремль не стал комментировать просьбу Пугачевой зачислить ее в иноагенты Пресс-секретарь президента РФ Песков оставил пост Пугачевой без комментариев РИА «Новости»

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Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков оставил без комментариев просьбу Аллы Пугачевой зачислить ее в иноагенты. Об этом рассказало РИА «Новости».

По его словам, это не вопрос Кремля.

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«Я не буду комментировать никак эту тему. Я не думаю, что это вопрос, который относится к Кремлю как-то», — сказал Песков.

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Ранее российская певица Алла Пугачева написала обращение в Министерство юстиции. Она попросила, чтобы ее вслед за супругом, юмористом Максимом Галкиным*, включили в реестр физических лиц — иностранных агентов. Министерство юстиции России включило Максима Галкина в список физических лиц — иностранных агентов на этой неделе. В реестре, который опубликован на сайте ведомства, указано, что артист осуществлял политическую деятельность и получал деньги от Украины.

Максим Галкин* и Алла Пугачева уехали из России после начала специальной военной операции. Некоторое время семья жила в Израиле. Певица уже вернулась обратно, а ее супруг продолжает давать концерты за границей.

* Максим Галкин — признан в России иностранным агентом.

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