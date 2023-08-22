Знаменитости 22 августа 2023, 22:25 Костомаров впервые вышел на лед после ампутации конечностей Фигурист Костомаров впервые вышел на лед после ампутации стоп и кистей

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Олимпийский чемпион, двукратный чемпион мира по фигурному катанию Роман Костомаров в первый раз публично вышел на лед после тяжелой болезни, из-за которой ему ампутировали конечности. Это случилось во время гала-шоу Ильи Авербуха «Письма любви» в Сочи, сообщила газета «Известия».

Фигурист поучаствовал в совместном номере со своей супругой Оксаной Домниной, которая победила в чемпионате мира в танцевальном дуэте с Максимом Шабалиным. Публика встретила спортсмена громкими аплодисментами.

Ранее появились кадры, на которых Костомаров тренировался ходить на новых протезах ног. Мужчина отметил, что долго ждал новые приспособления, на которых возможно быстро двигаться. На видео фигурист показал прыжки на протезах и пробежался по кругу. Спортсмен отметил, что не прыгал уже шесть месяцев.

Олимпийского чемпиона выписали из больницы еще в начале июля. Он лежал там с января 2023 года. Костомарова госпитализировали с пневмонией, но в процессе лечения начался сепсис, из-за которого пришлось удалить стопы и кисти.