Знаменитости 18 февраля 2023, 18:54 Хирург назвал возможную причину возникновения сепсиса у Романа Костомарова Хирург Чжао: причиной сепсиса у Романа Костомарова могла стать любая инфекция РИА «Новости»

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Любая инфекция могла стать причиной сепсиса и последующей гангрены у фигуриста Романа Костомарова. Об этом сообщил доктор медицинских наук, профессор, хирург, руководитель хирургической клиники «Европейский медицинский центр» Алексей Чжао в интервью для Lenta.ru.

Вирусная или бактериальная инфекция, в частности пневмония, могла вызывать поражение организма спортсмена.

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Хирург пояснил, что сепсис — системный воспалительный процесс. Он протекает с выбросом цитокинов и других биологически активных веществ в кровь, при этом нарушая микроцеркуляцию.

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Из-за этого на фоне сепсиса может развиться тромбоз артериальных сосудов или капилляров в любом органе. Также это провоцирует некроз, абсцесс печени и блокировку сосудов селезенки.

«То же самое может происходить на периферии конечностей, и тогда может развиться гангрена, которая требует ампутации», — сказал Чжао.

Он добавил, что своевременное лечение сепсиса антибиотиками, выведением токсинов из организма и другими мерами может предотвратить появление некроза и тромбоза.

Костомаров попал в больницу в начале января с болью в груди. Врачи диагностировали у него двустороннюю пневмонию. Из-за осложнения болезни у фигуриста развился некроз тканей. В СМИ появилась информация о том, что Костомарову ампутировали обе стопы. Днем 17 февраля стало известно, что медики смогли остановить процесс распространения некроза у спортсмена.