Знаменитости 08 августа 2023, 14:34 «Пришли стопы, на которых я могу бегать». Роман Костомаров проверил в действии новые протезы Фигурист Роман Костомаров показал новые протезы для бега

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Олимпийский чемпион, двукратный чемпион мира по фигурному катанию Роман Костомаров получил новые протезы для ног, ампутированных из-за болезни. Видео тренировки на них он показал в своем Telegram-канале.

«Пришли стопы, на которых я могу бегать. Я долго ждал этого момента. Пусть не так, как раньше, но все же бегать», — подписал он ролик.

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Роман Костомаров попрыгал в новых протезах и пробежал круг. Он сказал, что не прыгал последние полгода.

Фигуриста выписали из больницы в начале июля. Он провел там около шести месяцев, с января. Романа Костомарова госпитализировали с подозрением на пневмонию. В процессе лечения развился сепсис, и ему удалили стопы и кисти. После выздоровления спортсмен регулярно публиковал в соцсетях кадры тренировок и делился впечатлениями.

Протезы рук тоже изготовили, в июле планировали примерку, сообщали «Известия». Роману Костомарову предстояло проверить их размер и удобство.