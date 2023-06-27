Знаменитости 27 июня 2023, 10:12 «Для привыкания нужно время». Стало известно, как Костомаров занимается на протезах ТАСС: Костомаров занимается на ножных протезах не более часа в день РИА «Новости»

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Фигурист Роман Костомаров по-прежнему находится в реанимации, занимаясь на ножных протезах не более часа в день. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на источник.

По словам собеседника агентства, сейчас олимпийский чемпион 2006 года в танцах на льду постепенно привыкает к ножным протезам, поэтому тренировки проходят не в интенсивном режиме.

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«Это достаточно больно, для привыкания нужно время», — сказал он.

Источник также отметил, что к протезированию рук пока не приступали. Когда это произойдет, он не уточнил.

Костомаров попал в реанимацию с пневмонией в начале января. Впоследствии у спортсмена начался сепсис, возникли проблемы с кровообращением, из-за которых развилась гангрена. Фигуристу ампутировали обе стопы, а также кисть. Из-за переживаний после утраты конечностей Костомаров впал в депрессию и начал работать с психологом, но позже отказался от его услуг.

Накануне Костомаров впервые опубликовал видео тренировки с протезами на ногах. В подписи к ролику он отметил, что заниматься тяжело морально и физически. Как пояснил врач Константин Терновой, для привыкания к протезам спортсмену потребуется от одного до четырех месяцев.