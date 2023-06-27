Знаменитости 27 июня 2023, 22:56 «Настоящий боец». Навка прокомментировала видео тренировки Костомарова на протезах Татьяна Навка назвала своего бывшего партнера Костомарова настоящим бойцом РИА «Новости»

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Олимпийская чемпионка в танцах на льду Татьяна Навка в Telegram-канале прокомментировала кадры тренировки своего бывшего партнера Романа Костомарова. Она заявила, что он «настоящий боец».

«Горжусь Ромой! Никогда не сомневалась, что он настоящий боец. Наш чемпион, на которого равняются миллионы людей, не только в России, но и во всем мире!» — написала Навка.

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Она назвала Костомарова символом победы над собой и обстоятельствами. Чемпионка заявила, что Костомаров сделает еще «много прекрасного» для себя, семьи и поклонников.

Роман Костомаров в понедельник впервые показал видео из больницы с протезами на ногах. Под роликом в соцсетях фигурист написал, что «не просто это все», но «двигаемся дальше».

Костомаров по-прежнему находится в реанимации, занимаясь на ножных протезах не более часа в день. Пациент отметил, что для привыкания нужно время.